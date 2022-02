Ent praegune lugu on palju tõsisem kui toonane juhtum mõnesaja euro suuruse altkäemaksuga. Nüüd käib jutt kelmusest ja võltsimistest, kus riik on kandnud sadu tuhandeid kahju.

Seppern ise oma süüd ei tunnista ning kui ta eelmise aasta kevadel Viru maakohtus süüdi mõisteti, oli ta veendunud, et järgmistes kohtuastmetes saab ta võidu. Ent nüüd tuli ringkonnakohtust selline pauk, mis viiks ta viie kuu asemel neljaks aastaks trellide taha.

Seppernil on ennegi maksuametiga maksude pärast kohtuskäimisi olnud ning lõpuks kuulutati talle välja isegi eraisiku pankrot, mistõttu viimastel aastatel on firma juhtimine käinud tuntud poliitikust isa Arthur Sepperni käe all.