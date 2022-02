Eesti tuntud etnobänd Trad.Attack! müdistas detsembris Peipsi ääres Kuru metsas ja rannas, et saada videosse kauneid loodusvaateid. Remiksi videos tulid võttekohtadena mängu ka Narva ja Viivikonna.

Bändi laulja ja kitarrist Jalmar Vabarna selgitas video süžeed: "Meie tuleme metsast linna, Oligarkh asub teele Viivikonnast ja kokku saame Narvas. See on nagu integratsiooniprojekt."

Kahe etnobändi koostöö sai alguse sellest, et Trad.Attacki! uus album tuleb nende lugude remiksidest, mida esitavad ka muusikud piiri tagant. Bändi agent tegi teiste seas ettepaneku Oligarkhile. "Anton (Oligarkhi VJ Anton Chizhenok − toim.) ütles, et ta teab meid ja talle väga meeldib, mida me teeme. Ta oli hea meelega nõus meie loost oma lugu tegema," ütles Vabarna.