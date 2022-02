Valges saalis näidatakse vanu kosmosefilme

Retrospektiivse lühifilmide programmi "Kosmos" on kokku pannud Peterburi Vene muuseum. Et muuseumil on eri linnades ja riikides ligi kolmsada virtuaalset filiaali, näidatakse Venemaa riiklikku filmifondi kuuluvaid filme esmaspäevast kolmapäevani ühel ajal üle kogu maailma.

"Need on valminud ajal, mil paljud inimesed võisid kosmosest vaid fantaseerida. Näiteks "Reis Kuule" on valminud 1902. aastal! Tänapäeval teame me kosmosest palju rohkem, kuid on huvitav võrrelda, kuidas suhtusid inimesed maailmaruumi sada aastat tagasi," märkis Žarkova.