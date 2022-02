Kohtla-Järve ei saanud enam vaikimisi vaadata, kuidas elanikud linnas tänavatel liikudes hätta jäävad, ning otsustas firmat halva töö eest trahvida. Olukord seal on huvitav, sest seesama linnavõim püsib praegu N&V omaniku Nikolai Ossipenko valimisliidu kahel liikmel, kellest üks on N&V juht Maria Merkulova.

Poliitilised huvid on Ossipenkol aastaid olnud Jõhviski. Ka siinsed võimud ei saanud silmi sulgeda, kui ametnike telefonid ja sotsiaalmeedia tänavatel toimuva pärast elanike vihastest kõnedest ja postitustest lõhkeda ähvardasid. Nüüd soovib N&V hoopistükkis äsja võidetud hankest loobuda, viidates vallajuhtide solvavale suhtumisele nende töötajatesse. See põhjendus ei kõla veenvalt. Palju usutavam on võimalus, et taganemise kaalutlused on majanduslikud või poliitilised ning võimude pahandamine on lihtsalt ettekääne.