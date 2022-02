ÜKS KÜSIMUS ⟩ Miks kiirabi väljakutsete arv hüppeliselt kasvas?

Häirekeskuse ida keskuse juht JANEK MURAKAS:

Kiirabikutsete puhul oli möödunud nädalal näha suurt tõusu just viirusnähtude tõttu, mis tegi eelmisest nädalast kiirabi jaoks töiseima nädala Ida-Virumaal. Hingamishäiretega ja palavikuga seotud väljakutsete arvu kasv on otseselt seotud COVIDi-haigete hulga suurenemisega maakonnas. Väljakutseid, kus abivajaja oli teadaolevalt koroonas, oli eelmisel nädalal Ida-Virumaal üle 70% rohkem. Kõige suurem koormus on kiirabil Narva, Kohtla-Järve ja Jõhvi piirkonnas.

Osa väljakutsete puhul on pidanud inimesed 1-2 tundi ootama kiirabi saabumist. Eluohtlike ja kiiret abi vajavate juhtumite kiirabikutseid teenindatakse esmajärjekorras. Karta on, et koormus hädaabiliinile ja kiirabile püsib väga kõrge ka alanud nädalal. Seega palume võimaluse korral kiirabi kutsuda viimases hädas ja esmalt küsida tervisenõu kas oma perearstilt või perearsti nõuandeliinilt 1220. Ka neil on koormus praegu väga suur ja võib olla raske nendega ühendust saada, kuid kiirabi on ennekõike mõeldud olukordadeks, kus inimene kiiret abi vajab.