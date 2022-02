Päev hiljem istun teleri ees ning uudistepilt pealinnast tuhmistab sära ja juhmistab pilgu. Rahvuslipud lehvivad taas, autod ummistavad tänavaid ning kurisilmsed inimesed kannavad kurjade ja inetute kirjadega plakateid. Püsti pannakse võllapuu, kokkuklopsitud tribüünilt kutsub perede ja traditsioonide esikaitsja rahvast üles valitsust kukutama ning vabadust taastama. Temaga ühineb rahvuskonservatiivide juht ja meeleavaldajad karjuvad kaasa. Maha valitsus! Maha piirangud! Elagu vabadus!

Kas nii raske on aru saada, et hetkel ei piira vabadust mitte valitsus, vaid haigus?

Erinevad inimesed, erinevad pered, üks Eesti. Kas nii juurutatakse uut peretraditsiooni, et kui midagi ei meeldi, tuuakse võllapuud välja? Ehk korraldatakse näidispoominegi? Lehvitatakse lippe, levitatakse kütusetossu, räusatakse ja jauratakse? Ehk võetakse järgmine kord lapsedki kaasa ja korraldatakse vabadusvõitluslik perepäev?

Kas nii raske on aru saada, et hetkel ei piira vabadust mitte valitsus, vaid haigus? Mul poleks selle vastu midagi, kui COVID 19 üles poodaks, risti löödaks või ükskõik mil muul moel hukataks. Aga see pole ju võimalik! Viirus on selline nähtamatu vaenlane, mis ei hooli SAPTK ja EKRE kurjadest kõnedest, protestiaktsioonidest ega autorünnakutest. Inimhulgad, kus tihedalt lävitakse ja valjusti karjutakse, on hoopiski vesi viiruse veskile.

Mõni õhtu tagasi vaatasin TV3 kanalilt Marii Karelli autorisaadet "Laser", kus saatejuht üritas astuda dialoogi vaktsiinivastastega. Mis muidugi ei õnnestunud. Neil inimestel on oma tõde, mida nad usuvad ja kuulutavad, ning sellest soomusrüüst ei tungi läbi ükski laser. Meelde jäi ühe vastalise väide, et tema tahabki koroonasse nakatuda, sest tema keha oskab ise selle haigusega toime tulla. Tema keha võib-olla oskabki, aga kui ta ise viirusekandjana paljudega lävib, siis need teised kehad, keda ta nakatab, ei pruugi nii toimetulevad olla.

Siinkohal meenus mu esimene tööaasta meditsiiniõena kinnises tuberkuloosihaiglas lahtise nakkusega patsiente ravides. Nood kandsid rinnataskus tihedalt suletavaid topsikuid, kuhu nad oma batsillilise röga pidid sülitama. Õdede töö hulka kuulus ka nende topside tühjendamine ja desinfitseerimine.

Need patsiendid, kes allusid ravile, täitsid kõiki korraldusi ja eeskirju, enamasti paranesid. Aga oli mõningaid, kes tabletid kempsupotti viskasid, alkoholi tarbisid, iga viimast kui reeglit eirasid ja õdesid vangivalvuriteks sõimasid, ning need patsiendid kahjuks ei vedanud välja. Juhtus sedagi, et haiglakoridoris sülitas vastu tulnud pahas tujus patsient oma rögalärtsaka õele näkku, röökides, et jää, kurat, sina ka haigeks ja kõdune siin!

Praegu tahavad need, kes ise viirust ei usu ja seda kogemata või meelega edasi kannavad, kõigist piiranguist vabad olla ning selline käitumine võrdub sülitamisega tervete kaaskodanike ja haigeid palehigis ravivate meedikute peale.