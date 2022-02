Vallavanem MARIS TOOMEL:

Nii kui teemat kajastanud Põhjaranniku number ilmus, saatis N&V meile ka hanke 2. ja 3. osa (maapiirkondade hooldus) allkirjastatud lepingud. Mis puudutab linna hooldamist, siis viimane info, mis meil on, on see, et nad tahavad sellest lepingust lahkuda. Aga mingit ülesütlemisteadet pole selle kohta meile tulnud. Et erisugusteks stsenaariumideks valmis olla, kohtusime ka väikeettevõtjatega, kes võiksid selle töö vajaduse korral üle võtta. Aga tahame veel sel nädalal N&V esindajatega laua taha istuda ning rääkida, et lõpuks aru saada, mis mäng see on.