NÄDALA KUJU ⟩ Eduard Odinets

Läänemets on tuntud aktsioonide korraldajana. Juhtus nii, et kohe pärast juhtkonna vahetust toimus sotside esimene meeleavaldus Kohtla-Järvel Odinetsi eestvedamisel. Neljapäevane üritus linnavalitsuse ees, kus nõuti kohalikelt võimudelt puhastatud teid ja prügivedu, oli küll vähem kui paarikümne osalejaga hädisevõitu, kuid poliitilises mõttes sai Odinets näidata, et keegi Kohtla-Järvel siiski torgib jätkuvalt võime.