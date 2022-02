TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Millised koroonapiirangud tuleks esmajärjekorras kaotada?

FOTO: Peeter Lilleväli

Maria Jantšenko, pensionär:

Isiklikult mind ei häiri mingid piirangud: kui kaalul on tervis, siis peab nõudeid järgima. Kahe aastaga on vist kõik maskiga harjunud, aga kui lubatakse kauplustesse ja avalikesse kohtadesse ka selleta, siis on hea. Rahvarohketes kohtades kannan ma maski vist ikka edasi, sest usun, et see kaitseb viiruste eest.

Aleksandr Malõšev, pensionär:

Ei ole vaja mingeid piiranguid kaotada. Vastupidi − neid tuleks veelgi karmistada: keelata turistide ja võõrtööliste tulek Eestisse. Nemad toovad siia kõige rohkem nakkusi.

Anastassia Tipukina, laborant:

Ostsime kõigile oma lastele uusaastapeo piletid ning kolm piletit läks raisku − vanemaid kui 12aastasi vaktsineerimata lapsi peole ei lastud. Hiljuti sai vaktsiinisüsti mu 15aastane poeg, nüüd räägitakse, et alla 18aastastel ei ole seda vaja... Kuidas selles kõiges sotti saada? Mina arvan, et las need, kes tahavad, kannavad maski, lasevad end vaktsineerida ja nii edasi. Igaüks vastutab oma elu eest ise, ei ole vaja inimesi nii väga sundida. Antiseptikud võivad asutustesse alles jääda, haiglates tasub alati maski ette panna, aga mujal mitte, sest enamik kannab seda nagunii vaid moe pärast.

Irena Moor, arendusspetsialist:

Minu arvates ei peaks piirangute kaotamisega kiirustama. Ma saan aru, et hotellid ja spaad kannavad kahju, kuid mõnikord tasub veidi kannatada. Parem karta kui kahetseda.

Sirje-Liisi Ojarand, gümnaasiumiõpilane: