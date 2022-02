Tippspordist neli aastat tagasi loobunud Mannima sõnas et seekordne maraton kujunes oodatust raskemaks, kuna suusad ei libisenud kõige paremini.

Naistest teiseks jäänud Merili Jürisaart edestas ta ligemale kahe minutiga. "Alustasin rahulikult, aga siis vaatasin, et Merili on kannul. Mõtlesin, et kui tahan võita, siis pean ikka tempot juurde panema. Vaatasin seejärel paar korda tagasi ja nägin, et nende punt kadus ära," rääkis ta sõidu käigust.

41aastane Mannima ütles, et ei kahetse, et loobus Pekingi taliolümpiale minekust, milleks tal tekkis Eesti meistritiitli võitmisega võimalus. Olümpiaülekandeid vaadates tekkis tal vaid korraks mõte, et võiks seal võistelda. "Aga vaadates, mis seal toimub, siis ei tahakski seal olla. Mul on kodus ka väga hea ja õnneks tüdrukud püsivad ka terved," ütles Mannima, kes muuhulgas loobus olümpiale minekust ka seetõttu, et ei tahtnud tütre sünnipäeval kodunt ära olla.

Mannima sõnul naudib ta harrastaja vormiga Estoloppeti maratone palju rohkem kui oleks pakkunud olümpial heitlemine. Järgmisel pühapäeval läheb ta kaitsma Tartu maratoni võitu, kuigi see ei ole lihtne, sest sinna on seekord tulemas ka mitmeid tugevaid maratonisõitjaid teistest riikidest.

Alataguse maratoni tänavune üldvõitja Andres Juursalu, kes pälvis selle eest ka pool siga, jõudis finišisse Mannimast seitse ja pool minutit kiiremini - ajaga 2:01.38. Juursalu sõitis koos Sander Linnusega ülejäänud konkurentide eest ära ja raputas viimastel kilomeetritel ka Linnuse kannult. Finišis oli tema edumaa 25 sekundit.

Juursalu tõdes, et võitmise tegi seekord natuke lihtsamaks mõne tugeva konkurendi puudumine. "Mõned tipud olid täna puudu. Täna oli puhas harrastajate pidu," sõnas ta.

Juursalu oli väga rahul, et tal õnnestus võtta võit Pannjärve tuttavatel suusaradadel, kus ta noorena palju trenni tegi.

Praegustest Ida-Virumaa elanikest oli Alutaguse maratonil parim 23ndanda finišisse jõudnud Indrek Virumäe.

Vähem kui 14 minutit võitjast hiljem jõudis finišisse Eesti jalgpallikoondise endine kapten Raio Piiroja, kes sai 37. koha. "Väga ilus sõit oli, siin on superrajad. Terve distantsi jooksul sai valida kolme rajajälje vahel. Mida veel soovida?" ütles Piiroja kiitis ka oma suuski. "Kui on hea suusk, siis pole meest väga vajagi. Raja esimesel poolel oli lipe väga hea ja pidas lõpuni. Kui päike välja tuli, tekkis lippamisega natuke probleeme, aga selleks oli õnneks teistega vahe sisse sõidetud. Tuli enamvähem normaalne koht," ütles ta tõdedes, et tal on kolm suurt armastust: jalgpall, suusatamine ja orienteerumine.

Alutaguse maratonil rajal oli ka teine Eesti jalgpallikoondise kapten Marek Lemsalu, kes jõudis finišisse Piirojast pool tundi hiljem.

44 km pikkuse raja klassikastiilis läbis ka Eesti eelmine president Kersti Kaljulaid, kel kulus selleks veidi üle kolme ja poole tunni.