ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kas lume suur hulk ohustab liiklust?

Tänavu on tõepoolest väga palju lund ning eriti ohtlikud on lumekuhjad jalakäijate ülekäiguradade juures ja ristmikel, kus need nähtavust piiravad. Samuti on riskid suurenenud haridus- ja lasteasutuste juures asuvates parklates, kus on rohke lume tõttu vähem ruumi. Probleemiks on ka puhastamata või halvasti puhastatud kõnniteed, mistõttu jalakäijad sõiduteedel liiguvad. Politsei teatab oma tähelepanekutest ka kohalikele omavalitsustele, et nood saaksid info teehooldajatele edastada.