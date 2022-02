Kui Ida-Virumaa oli pikka aega üks väiksema nakatumisega piirkondi Eestis, siis viimastel nädalatel on omikrontüvi haigevoodisse ja karantiini viinud tuhandeid idavirulasi. Valdav osa vaktsineeritutest põeb omikrontüve õnneks kergemalt. Haiglate koormus pole veel nii suur kui kõige kriitilisemal ajal aasta tagasi, kuid see on hakanud taas kasvama.

Praeguse suure laine tagajärjeks on ikkagi hulga koolide minek taas distantsõppele. Paljud ettevõtted ja asutused on suurtes raskustes, kuidas asendada vähemalt kümneks päevaks rivist langenud töötajaid. Jääb üle vaid loota, et nakatumine ei taba korraga kõiki valdkondi ja spetsialiste. Samas on selge, et haigeks jäämise ajagraafikut ei ole võimalik koostada.