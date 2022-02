Jõhvi abivallavanem ARVO ALLER:

Meie teadmisel tegeleb sellega jätkuvalt N&V. Vähemalt mingit vastust nad meie viimasele kirjale andnud ei ole (kolmapäeva lõunase seisuga − toim.). Lumekoristusmasinaid on tänavatel ikka liikumas näha. Eks teadmatus ongi kõige halvem. Aga meil on selline teadmine, et nemad pakuvad praegu vallale teenust.