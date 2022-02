Hiljuti Tartu ringkonnakohtus süüdi mõistetud ning nelja aasta pikkuse vangistuse saanud Ida-Viru ehitusärimees Alar Seppern on veendunud, et selle kriminaalasja korraldamise taga on ettevõtjad, kes jäid rahast ilma, kui tema firma pärast Kohtla-Järve Järve kooli staadioni valmimist pankrotti läks.