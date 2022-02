Narva eest hakkab mängima Kanada noor "vastik" keskkaitsja

Narva Transi peatreener Aleksei Eremenko, kes on palju aastaid elanud Soomes, rääkis, et just sel ajal, kui ta oli asunud Transi peatreeneriks ja teadis, et keskkaitsesse on vaja jõudu juurde tuua, sattus ka Lindsay Soome. "Temast olid huvitatud ka kaks Soome meeskonda, kuid veensin teda tulema siia," ütles peatreener klubi kodulehe vahendusel.