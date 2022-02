NÄDALA KUJU ⟩ Nikolai Ossipenko

Kuigi suurest lumetormist on möödas juba üle kahe nädala, pole eriti Jõhvis ja Kohtla-Järvel vaibunud nurinad tänavate olukorra üle. Sellele osutavad nii tavakodanikud, politsei kui ka omavalitsusjuhid. Ent selgituste asemel on firma asunud kummalisse kaitsepositsiooni ja teatanud, et on kõik oma kohustused täitnud. Jõhvis ähvardas Ossipenko vastukaaluks võimude kriitikale suisa lepingu ära lõpetada.