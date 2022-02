Alutaguse vallas elav 45aastane naine teatas politseile, et 8. veebruaril helistati talle võõralt numbrilt, tutvustati end politseiuurijana ning teatati, et naise isikuandmeid kasutanud kelmid on tabatud ja teatajal tuleb digiallkirjastada avaldus. Seejärel helistati talle väidetavalt Google´i tehnilisest abist ning selgitati, et tal aidatakse kõik vajalikud kontod turvalisuse kaalutlustel üle vaadata. Naine laadis arvutisse rakenduse AnyDesk ja sisestas PIN-koodid, misjärel võeti tema pangakontolt 2800 eurot.