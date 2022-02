TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kuidas olete rahul teede talihooldusega?

FOTO: Peeter Lilleväli

Väino Vunks:

Sõnu, mis trükimusta kannataks, on raske leida. Olukord on ikka hull. Paljud tööd jäeti õigel ajal tegemata ning nüüd sula ja vihmaga on olukord muutunud päris hulluks, eriti jalgsi liikujatele. Ning autogagi on paljud teelõigud raskesti läbitavad.

FOTO: Peeter Lilleväli

Sirje Luck:

Loomulikult pole rahul. Eks ma olen sotsiaalmeedias sellest pidevalt rääkinud, aga kahjuks pole need, kes lume koristamise eest vastutavad, kriitikat kuulda võtnud. Eriti näen, et puudu on sellised laadurid nagu minu lapsepõlves, sest tänavu talvel peab lund linnast välja vedama.

FOTO: Peeter Lilleväli

Peeter Kaldur:

Vaevalt leidub inimest, kes rahul oleks. Eks hooldefirma mõtleb vaid kasumi teenimisele ehk siis lepinguraha eest tuleb võimalikult vähe teha. Seda, et sellisel tööl on ka sotsiaalne mõõde ning ühiskonna teenimine, kus alati ei saa vaadata kasuminumbreid, ei ole üldse.

FOTO: Peeter Lilleväli

Helga Surva:

Linnas käimisest on meie auto juba remonti vajanud − teed on nii auklikud ja lumekonarusi täis. Aga maal mul Alutaguse valla teede kohta etteheiteid ei ole. Oma aias on muidugi lumi räästani, nii et muret teeb see, kuidas aastate jooksul istutatu selle talve üle elab.

FOTO: Peeter Lilleväli

Inga Palm: