Üks teie elu tähtsamatest sündmustest oli NHLi draft (mängijaõiguste kinnitamine - A. F.). Kuidas end siis tundsite?

See oli tõeline ohhoo-elamus. Esimene mõte oli, et nüüd võin saada NHLi. Kaks aastat hiljem sain Toronto Maple Leafsilt väikese summaga lepingu. Ma ei hakanud seda allkirjastama, nüüd aga kahetsen, et sain drafti, kuna ei saa minna ühtegi teise klubisse. Õnneks saab drafti kehtivusaeg juunis otsa ning mul tekib võimalus teise klubiga leping sõlmida.

Kas tahaksite endiselt NHLis mängida?

Huvi on, kuid kõik sõltub sellest, kuidas hakkab Venemaal minema.

Selle hooaja veetsite KHLis, Moskva Dünamo klubi koosseisus. Kuidas mõjus teile kolimine Venemaale?

Tahtsin juba ammu Venemaale minna, et sealne mängutase järele proovida, ja jäin oma otsusega väga rahule. Mängijad on palju tehnilisemad, kiirused suuremad, üksteist nügitakse vähem, hoki on põnevam. Võib-olla see pole päris minu stiil, kuid mulle meeldis. KHLis mängimine annab väga palju juurde. Suurte meistrite kõrval pole lihtsalt võimalik arengus seisma jääda.

Kuidas Moskva tundus?

Super, mulle meeldis väga. Ainult ummikutega on pahasti. Elasin eraldi majas koos rootslaste Linus Omarki ja Johan Harjuga - nad läksid nüüd NHLi. Nendega oli väga tore olla, mängisime piljardit. Õppisin vene piljardi ära.

Vaatamata säravale koosseisule, lõppes tänavune hooaeg Dünamole väga kiiresti. Miks see nii läks?

Mis sinna parata? Venemaal oli olümpial ka särav koosseis - no ja mis siis? Kui palju nad Kanadale kaotasid? Play-off'is jäime Spartakile alla, kuid minu meelest oli neil ka väga vahva meeskond, kes mängis hästi. Kõik ootasid meie võitu, aga läks teisiti. Selline see hoki juba kord on. Salt Lake City olümpial võitsid näiteks valgevenelased ka rootslasi, kuigi kojusõidupiletid olid juba ära tellitud.

Dünamo treener, tuntud hokimängija Andrei Homutov ütles: "Ma ei usu, et Leo provotseerib kedagi meelega. Ta mängib karmilt, aga mitte jõhkralt. Kui vastane ei suuda end vaos hoida, siis on see vastase enda süü. Arvan, et meeskonnal on sellist mängijat tarvis, ta ajab mängu käima." Kust on tulnud selline mängustiil?

Noh, eks ma üritan... Kui mängisin juunioride klassis, siis oli mul üsna raske ja treener käskis mul rohkem teisi nügida. Hakkasin võitlema ning pääsesin kohe esimesse meeskonda. Sellest läkski kõik lahti. Üldse on mind kolm aastat Soome liigas kutsutud kõige räpasemaks mängijaks. Minule teeb see ainult head, kui ajalehed minust kirjutavad. Aga... Ma võin jääl olla vastik, kuid päriselus olen ma täitsa normaalne poiss. Mulle meeldivad kõik inimesed. Kui mängin koondises, siis on seal kõik mu sõbrad. Kui aga mängin nende vastu, siis ollakse minu peale kurjad.