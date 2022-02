Näidend "See kõik on tema" on meeleheitlik katse üksteist mõista ja kuulata. Tavaline vene pere. Pärast isa surma on ema ja poja suhted külma sõja sarnased. Teismelise tunnete mõistmiseks ja tema aitamiseks registreerib ema valekonto Toffee-nimelise tüdrukuna ning peab pojaga kirjavahetust. Riskantset ja reeturlikku sammu saab õigustada ainult ühega: tegelased mitte ainult ei suhtle, nendest saavad sõbrad. Aga kuidas nüüd ühendada kaks isiksust: need, kes elavad tülis, ja need, kes on välja mõeldud?