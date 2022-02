Ometigi pole ju suured lumesajud ja tuisud meie kliimas midagi enneolematut ja kunagi varem pole teehoolduslepingut niimoodi lõpetatud. Seekord ei saanud vallavalitsus enam probleemist mööda vaadata. Kui ikka linnatänavad on päevade ja nädalate kaupa raskesti läbitavad nii jalakäijatele kui sõidukitele, vallavalitsuse telefonid on pahastest kõnedest punased, ei saa võimud enam öelda, et kannatage ära, need ongi talvest tulenevad eripärad.

Tudub, et ka N&V ise ei käitunud kuigi mõistlikult, kui vallavalitsus oma kriitika nende poole suunas. Selle asemel, et otsida probleemi põhjusi ja nendega tegelda, samal ajal avalikult raskusi tunnistades, püüdis firma vallavalitsusele vastusurvet avaldada, saates kirja, kus teatati, et kuna usaldust pole, soovivad nad linnatänavate hooldamise lepingust lahti öelda. Vaevalt see soov siiras oli, ilmselt loodeti, et vallavalitsus selle peale ehmub ja pehmub. Aga sellest sai võimudele hoopis argument N&V-le ust näidata.