ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kuidas olete innustanud majaomanikke 24. veebruaril Eesti lippe heiskama?

Eelmisel aastal hakkas silma, et Kohtla-Järvel lehvisid 24. veebruaril vähestel majadel Eesti lipud. Kaitseliidu Alutaguse maleva teenekas liige Kalev Naur ütles et loodetavasti on tulevikus selle linna majadel rohkem rahvuslippe. Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur tegi sotsiaalmeedias postituse, milles teatas, et märkas läbi Kohtla-Järve sõites vaid üksikuid sinimustvalgeid. Ta avaldas lootust, et Eesti patrioodid, kes juhtuvad pidupäeval läbi Kohtla-Järve sõitma, ei pea tulevikus tundma end nõutu ja kurvana.