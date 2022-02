Naine jäi vöötrajal auto alla

Tülis sai mees viga

19. veebruaril sai politsei teate, et Narvas Rahu tänava korteris lõi 30aastane mees omavahelise tüli käigus 47aastast meesterahvast ja tekitas talle vigastusi.

Nooruk ähvardas endast kordades vanemat meest

19. veebruaril sai politsei teate, et Kohtla-Järvel Kase tänava korteris ähvardas 19aastane mees omavahelise tüli käigus 60aastast meesterahvast. Politseinikud pidasid noorema mehe kahtlustatavana kinni.

Kodumasinamüüja langes pettuse ohvriks

69aastane Narvas elav naine teatas politseile, et talle helistati võõralt numbrilt ja sooviti osta müügis olevat aurumasinat. Helistaja saatis raha kontole kandmise eesmärgil teatajale SmartPosti lingi, misjärel sisestas naine sinna enda pangakaardi andmed ja PIN-koodid. Hiljem avastas naine, et tema pangakontolt on võetud 800 eurot.