MARTI JELTSOV ⟩ Tuumaenergeetika on atraktiivne

Samas, ehkki Soomes ehitati Olkiluoto-3 1600 MW reaktorit planeeritust mitu korda kauem, lisandus sisuliselt keskmiselt 100 MW puhast elektritootmist aastas 16aastasel perioodil − lihtsalt kõik ühekorraga. Sellist mahtu ei ole ühegi teise energialiigi puhul naljalt ette näidata. See on väga suur ja võimas reaktor. Soome on kordades suurema energiatarbimisega, mistõttu neile suured jaamad paremini sobivadki.

Eesti on väiksem ja vajadused erinevad, sestap ka väiksemad ja teistsugused lahendused. Väikereaktorite rajamise poole vaatavad tegelikult üha enam ka suuremad riigid, nagu Kanada ja USA − just tänu hoomatavamale, madalamate riskidega infrastruktuuriprojektile. Seega püüab Fermi Energia teha kõik selleks, et Eesti jaama ei ehitataks 10-15 aastat, nagu härra Karofeld pelgab.

Tööjõu kompetentside arendamise teemal pisut jätkates: vastupidi ehk levinud arvamusele ei vaja tuumajaamad väga suurel määral "tuumafüüsikuid". Tegu on eelkõige elektrijaamaga, tööstusega, kus hinnatakse pigem näiteks Narvas auruturbiini juhtimise oskuste ja kogemusega inimesi. Taas kord, asjakohase ümberõppega. Kõrgete kraadidega füüsikud on teadus- ja arendusasutustes.

Suurem osa, ca 80% tuumavaldkonnas töötavatest inimestest ongi üsna konventsionaalse tööstuse taustaga (näiteks elektri-, automaatika-, mehaanika-, ehitus- või protsessiinsenerid) ning ainult väike osa töötajaskonnast (peamiselt riiklikus regulaatoris) on tuumaspetsiifilise kraadi ja pikema koolitusega. Vaja on neidki, kuid kindlasti mitte sadu.

Tõsine debatt nõuab teadmisi ja asjatundlikkust

On mõistetav, et tuumaenergeetikat lähemalt tundmata võibki kogu valdkonda pidada "üheks-Tšernobõliks-kõik". Kuid see ei ole nii. Juba isegi Tšernobõli õnnetuse ajal ei olnud ülejäänud maailma tuumatööstus midagi NLis asuva RBMK reaktoriga võrreldavat. Maailmas töötab uudiskünnist ületamata ca 450 tuumareaktorit ning mitukümmend uut on ehituses või planeerimisel.

Reaktoritüüpegi on mitmeid. Enim levinud neist on väga erinevad sellest, mis oli kasutusel Tšernobõlis, ning nendega pole sellised õnnetused lihtsalt võimalikud. Lääneriikides pole kasutuses kaitsekestata reaktoreid ning ohutuskultuur ja -nõuded on alati olnud hoopis kõrgemal tasemel kui 1980. aastate NLis.

Tuumaenergeetika on arenev tööstusharu, mis on oma (küll vähestest) vigadest õppinud ning teinud isegi vanades jaamades muudatusi selliselt, et ei Tšernobõli ega Fukushima laadseid õnnetusi enam juhtuda ei saaks, rääkimata siis n-ö lastehaiguste välja ravimisest juba 1950.-1960. aastatel. Näiteks kui reaktorisse panna väiksem kogus tuumkütust, siis ei saa sealt ka reaktori purunemisel välja tulla rohkem, kui sisse on pandud. See tähendab, et seni 20 km raadiusega ohutusala võibki olla vaid 1 km raadiusega. Ning kui reaktor on viis korda madalama võimsusega, siis saabki seda loomuliku ringluse abil gravitatsiooni toel jahutada.