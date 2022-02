Uudishimu juhatas õigete juhtnöörideni

Ühel päeval leidis Urve metsast tuttava ravimseene. Kase otsas kasvas lapsepõlvest tuttav must pässik ehk chaga. Ta teadis varasemast, et sellest tehakse ravimteed, ning uuris internetist, kuidas seda teed õigesti teha. "Uurisin seal ja leidsin igasuguseid variante," kirjeldab Urve. Lõpuks jõudis ta artikliteni, mis tutvustasid chaga ehk musta pässiku kasvatust: "Ja seal oli vist mingi lõik koolitusest või õppepäevast. Siis mõtlesingi, et mööda külge maha ei jookse."

Õppepäeval osalemine innustas chaga't kasvatama

Uus võimalus metsa väärindada

Sarnaselt Urvega on Chaga OÜ-lt tellinud tüübleid üle poole tuhande metsakasvataja. Parim osa metsade väärindamise projektist on aga hoopis see, et Chaga OÜ võtab kohustuse korjatav saak chaga kasvatajatelt tagasi osta. Rahvameditsiinist tuntud ravimseenest valmistab kohalik Eesti ettevõte Chaga OÜ mitmeid immuunsust toetavaid tooteid, sealhulgas eliksiire.