VIDEO ja PILDIGALERII ⟩ Jõhvi volikogu esimees Vallo Reimaa: täna on see päev, kus saame aru, miks mälestussambaid on vaja

"Täna on jälle päev, kus me saame aru, miks see Vabadussõja sammas siin seisab. Just sellepärast, et me ei unustaks, et meie riik püsib nii kaua, kuni püsib meie kaitsetahe," ütles Reimaa Jõhvi Vabadussõja mälestussamba juures toimunud tseremoonial.

Ta lisas, et praegu on Eestis eriti tähtis üheskoos olemise oskus. "Kui suudame olla üks Eesti rahvas, oma riigi ühine kogukond, siis ei ole uusi sambaid vaja. Siis me püsime," sõnas ta.

Jõhvi Mihkli koguduse õpetaja Peeter Kalduri sõnul kipub inimeste mälu tihtipeale lühike olema. "Nii kurb, kui seda ka öelda ei ole, aga kui vägivalda teostab mitte rahvas, kes on üldiselt arukas, aga laseb end sageli lollitada rahva juhtide poolt, ma nimetan nimepidi, Vladimir Putini poolt, siis tähendab see, et vägivalla all kannatab mitte ainult Ukraina rahvas, mitte ainult ka Vene rahvas, kes paratamatult peab kandma vilju selle inimese valimise tõttu, vaid kannatavad kõik rahvad," ütles ta.

Kalduri sõnul on meil põhjust Eesti Vabariigi 104. aastapäeval ühelt poolt tänada jumalat selle eest, et meil on vabadus ja võime vabana mõtelda ja ütleda, mis on vajalik. "Aga see on ühtlasi meeldetuletus, et need, kes 104 aastat tagasi langesid, et nende ohvrid ei olnud ilmaasjata. Nende mälestuseks ei seisa ainult see mälestussammas, vaid nad on ka meie südames," ütles ta.