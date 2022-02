Ukraina rahvas ei võitle aga ainult oma riigi eest. Sellest, kuidas õnnestub neil vastu seista ning agressorile võimalikult palju kannatusi ja valu põhjustada, oleneb nii naaberriikide kui ka kogu demokraatliku maailma tulevik. Kremli peremees on vallandanud hullumeelse sõjaretke ja naiivne oleks arvata, et edu korral piirduks ta isu vaid Ukrainaga.

Mõtetes Ukraina rahvaga olemine on tähtis ja sõnades toetamine samuti. Aga vabadusest hoolivalt maailmalt on vaja ka märksa rohkem ja kiiremaid tegusid Ukraina toetuseks, et peatada see sõda ning süütute ohvrite arvu kasv.