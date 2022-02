Putini vallandatud kuritegulikul sõjal puudub igasugune mõistuslik põhjendus. See laastab naaberriiki, kus elab vennasrahvas. See lõhub ka Venemaad ennast ega too kellelegi midagi head. Nagu kirjutas neljapäeval Venemaa tuntud teleajakirjanik Leonid Parfjonov, et nagu sageli varemgi, saab kõigest sellest kõige enam endale häda kaela Venemaa ise.