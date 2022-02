TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kuidas peatada Venemaa?

Venemaad saab peatada ainult tema ise, mitte keegi teine väljastpoolt. Juhid on alati oma rahva nägu. Ehk selle riigi rahvas peab ise tahtma, et riik kurssi muudaks. Väline surve tekitab pigem trotsi.

Euroopa ise peaks tagasi tõmbuma, mitte pidevalt Venemaad ahistama, nagu see on olnud juba palju aastaid. Kõiksugu sanktsioonid ja vastutöötamine. EL on NATO laienemisega Venemaa sisse piiranud ja nad lihtsalt kaitsevad ennast.

On raske mõista, et keegi on nii külma südamega, et saab rahulikult vaadata sõjaga kaasnevat emade leina langenud laste pärast. Sanktsioonid peaksid olema kõikidel juhtudel nii karmid ja ühtsed, et selline relvatäristamine lihtsalt pöördub täristaja enda vastu.