ÜKS KÜSIMUS ⟩ Missugust abi on Jõhvi valmis oma Ukraina sõpruslinnadele pakkuma?

Jõhvi vallavanem Maris Toomel saatis Jõhvi kolmele Ukraina sõprusomavalitsusele − Gorodnja ja Lipovetsi linnale ning Harkivi rajoonile − kirja, kus teatas, et on praeguses sõjaolukorras valmis pakkuma oma tuge. Kirjas nenditakse, et Eestis ja Jõhvis ollakse mures sõja pärast, mille Venemaa vallandas, eirates rahvusvahelist õigust. Kirjas avaldatakse kaastunnet kõigile inimestele, kes on selle sõja tõttu kaotanud sõpru või pereliikmeid. "Ärge kõhelge meiega ühendust võtmast, kui tunnete, et saame teid aidata," kirjutas Toomel.