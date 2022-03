Seepärast kirjutan nii, nagu süda sõrmi klahvidel juhib, lootes jõuda teiste avatud ja avanevate südameteni. Mu sisemist sundi kirjutada õhutas takka Jõhvi vallavolikogu esimehe Vallo Reimaa postitus Facebookis. Tsiteerin: "On oikumeeniliste jumalateenistuste aeg. On aeg, kus Ida-Virumaa venelased, ukrainlased ja valgevenelased peavad suutma ühises mures üksteisel käest kinni võtta, rääkida, kuulata kaaslase muret ja nutta. Vaid üheskoos on võimalik välja tulla ka kõige võimatumatest olukordadest. Teadke: meie, eestlased, oleme teiega, nagu ka kogu demokraatlik maailm."

24. veebruar oli minule kolme pitseriga püha: Eesti Vabariigi aastapäev, ema sünni(aasta)päev ja isa Vorkutast tagasi tulemise päev (1956). Oli püha juba enne minu sündimist kuni aastani 2022. Sel aastal löödi neljas pitser. Verine. Pitseri lõi üksainus inimene − agressor Putin, kes ei esinda mitte mingil kombel kogu Venemaad ega vene rahvast, vaid ainult iseenda patoloogilist võimuiha. Jõuetu on mõelda, et kui hälbega tavainimene mõistetakse tapatalgute eest eluks ajaks vangi (näiteks Norra terrorist Breivik), siis Putinil olekski justkui õigus tappa Vene ja Ukraina sõdureid, tsiviilisikutest rääkimata.

Kasvasin üles nõukogude filmikunstiga ja vaatan praegugi kanalilt ETV+ suurepäraseid vene filme. Nii kerkiski sõja puhkedes mu silme ette pilt surma saavatest noortest vene sõduritest, kes on sõtta viidud. Just nimelt vägisi viidud, sest kes läheks vabatahtlikult sõtta ja surma, kui pole tegu just kodumaa kaitsmisega? See pole venelaste, vaid ainuüksi Putini sõda. Kui oled ise naiseks-eluandjaks sündinud ja poegi sünnitanud, saab sinust automaatselt sõduriema. Kõikide surevate sõdurite ema. Kirjutangi lihtsa naise positsioonilt, kuigi minu poeg ei sõdi. Aga vahet pole. Teised ju sõdivad ning surevad. Empaatia pole mind hüljanud, kuigi igapäevane elu on halvatud. Ei suuda mõelda igapäevaseid mõtteid. Valutab nii süda kui ka pea. Maailm pole turvaline ning arengud võivad olla ettearvamatud ja seninägematud.

See pilt langenud vene sõdurist on pärit ka mu ammu surnud ema juttudest. Teise maailmasõja lahingute ajal nägi ta üht langenut oma talu põllul. Surnud noore mehe lokkis juuksed lainetasid tuule käes ja meenutasid mu emale tema venna omi, kes oli samuti Punaarmeesse mobiliseeritud. Jäigi see vene sõdur võõrasse mulda ega tulnud tagasi ka mu ema vend. Ema leinas teda kogu elu.

On jäänud vaid kaks rahvust: inimlikkus ja kurjus.