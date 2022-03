Kohtla-Järvel jäi naine auto alla

Ründas naabrit

Politsei sai teate, et 27. veebruaril lõi 54aastane mees Sillamäel Kesktänaval oma naabrit. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Tänaval löödi noort naist

27. veebruaril teatati, et Kohtla-Järve Ahtme linnaosas Maleva tänaval tõukas tundmatu mees 19aastast naist. Kannatanu kukkus ja sai vigastusi. Seejärel tekkis kannatanu kaaslase ja tundmatu mehe vahel konflikt, mille käigus löödi 20aastast meest. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Lemmakul läksid mehed kaklema

Kelm sai Narva naiselt suure summa

Ajavahemikus 22.-25. veebruarini helistasid Narvas elavale 57aastasele naisele tundmatud isikud, kes tutvustasid end politseiametniku, Google´i esindaja ja pangatöötajana ning teatasid, et naise isiklikud andmed on varastatud. Avaldajal paluti turvalisuse tagamise ettekäändel paigaldada arvutisse programm AnyDesk. Hiljem avastas kannatanu, et tema nimele on vormistatud 8070 euro suurune laen ja tema pangakontolt on tehtud ülekandeid võõrale pangakontole.