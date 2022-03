Jõhvi kontserdimaja laval kohtuvad Valter Soosalu ja tšelloansambel

Kavas on originaalteosed ja muusikaseaded just sellele eripalgelisele koosseisule, kes on varemgi mitme projekti käigus laval kohtunud. Estonian Cello Ensemble'i ja Valter Soosalu koostöö sai alguse Eesti muusika päevadel 2017. aastal, mil Rasmus Puur seadis tšelloansamblile paar Eesti progeroki klassikasse kuuluvat ansambli In Spe teost. Hiljem kutsuti solistiks Valter Soosalu (tenor).