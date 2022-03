Aga eks kõike peab ju ise kogema ja ninaga juures olema. Seda enam, et hinges värises tunne, et mu kodulinnas on poliitikaga midagi hästi valesti. Nii valesti, et kohe kuidagi ei saa ilma isikliku sekkumiseta olla või elada. Kellel tahes tekib samasugune tunne, siis soovitan julgesti: sekkuge, valige, kandideerige!

Mõnes mõttes mul vedas, et ei saanud 2017. aastal täissaadikuks, vaid käisin volikogus aeg-ajalt asendusliikmena. Millegipärast sattusin saadikukohustusi täitma Jõhvi ajaloo ja arengu jaoks dramaatilistel võimuvahetuse hetkedel. Vedas ses mõttes, et sain näha volikogu tööd seest- ja samas justnagu väljastpoolt.

Need on erinevad maailmad. Näiteks ei paista väljapoole see sisuline töö, mida volikogus ja komisjonides tehakse. Nii jääb poliitikast vähe huvituvale inimesele üsna ähmane ettekujutus, kuidas üks või teine otsus sünnib. Istuvad seal mingid paksud koos ja tõstavad kätt. Susserdavad, posserdavad ja tülitsevad omavahel, üks kriis ajab teist taga. Jällegi, kui kellelgi peaks selline poliitikute sõimamise enesetunne peale tulema, siis kandideerige ise. Või lugege istungite protokolle. Või tulge volikogu istungeid pealt vaatama.

Üks üllatav nähtus, mida ma volikogus olles jälgisin ja mille ümber tegelikult kogu see nelja-aastane poliitiline kemplus Jõhvis käis, on see, kuidas saadikud suhtuvad omavalitsuse rahakotti.

Tõsi küll, volikogu liikmena paistabki suur osa poliitilisest võitlusest malemänguna, kus ohtralt analüüsivõhma kulub küsimusele: "Millise käigu vastased selle peale teevad?" Niimoodi on reaalsustaju kiire kaduma.

Igal juhul olid need neli volikoguaastat väga valgustavad ning nüüd on päris palju asju, mis minule paistavad teisiti. Näiteks see, et tavaliselt oleme harjunud mõtlema, et volikogus istuvad ühe või teise valimisliidu või erakonna esindajad. Tegelikult on saalis koos 21 kaugelt üle keskmise ambitsioonikat isiksust. 2017. aastal kokku tulnud seltskonnast leidsid umbes pooled, et nad on väärt vallavanema või vähemalt volikogu esimehe kohta.

Nende ohjes ehk koalitsioonis hoidmine on paras hookuspookus, mida on volikogu köögieluga mitte kursis oleval inimesel raske mõista. Kui saadik tahab omapäi asjatada, siis, nagu Jõhvis korduvalt selgus, ei aita siin isegi parteidistsipliin. Olen varemgi Eesti erakondi kritiseerinud, ent ühe meil hiilgava klounietenduse andnu puhul on mu tunded paarikümne aasta tagusest kergest pettumusest nüüdseks üle kasvanud teravaks kibestumiseks. Niikaua kui erakondade peakontorites pabistatakse partei turustamise, turusegmentide kindlustamise ja reitingu üle rohkem kui elu enda pärast, jään ma kohalike omavalitsuste valimistel ikkagi hääletama valimisliitude poolt.

Üks üllatav nähtus, mida ma volikogus olles jälgisin ja mille ümber tegelikult kogu see nelja-aastane poliitiline kemplus Jõhvis käis, on see, kuidas saadikud suhtuvad omavalitsuse rahakotti. Selles valitseb põhimõtteline, kui mitte öelda maailmavaateline lõhe, millega põrkumine ajas mul suu imestusest ammuli.