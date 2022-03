Millised tahes on selle agressiooni põhjused ja põhjendused, püüame me mõlemaid pooli ära kuulata. Jälgime usaldusväärseid allikaid, et aru saada, miks sündmused on just niiviisi arenenud.

Kindlasti tulevad ka teie kodudes aruteluks sõja põhjused ning võib ka juhtuda, et teie arvamused ei pruugi kattuda oma vanemate ja vanavanemate arvamustega ning nende arvamused omakorda riigi seisukohtadega. Arvamusi, seisukohti ja veendumusi võibki olla erinevaid ning neid tuleb aktsepteerida. Nii nagu me aktsepteerime ka eri rahvustest, rassidest ja religioonidest inimesi. Erinevaid rahvaid ja kultuure tuleb vastastikku austada.

Aga maailmas, küllaltki lähedal meile on praegu käimas sõda ja see on probleem, mille olemus ja tagajärjed puudutavad ka meid. Meie riik on kaitstud ja meie rahva kaitsetahe on vankumatu, Eesti kuulub NATOsse ning sõjalist ohtu meie riigile ei ole.

Venemaa valitsuse kuritegelik käitumine ei pea varjutama vene rahvusest inimeste puhast nime ja väärikust ei Venemaal, Eestis ega ka mitte kusagil mujal maailmas.

Nii nagu Ida-Virumaal, on ka meie koolis eri rahvustest õpilasi ja koolitöötajaid: eestlasi, venelasi, ukrainlasi ja ka teistest rahvustest inimesi. See on äärmiselt vahva erisus, mis rikastabki meie kooli ja küllap on seda igaüks teist ka tundnud. Probleem on aga selles, et mõnedes piirkondades on seoses Venemaa agressiooniga Ukraina vastu hakanud levima kohatine pelgus ja vihkamine venelaste vastu. Mitte ainult Eestis, aga ka mujal. See ei ole õige ning selline trend on ohtlik ja täielikult taunitav. Niisugustel suhtumistel ja hoiakutel ei ole kohta mitte kusagil. Kaugeltki mitte meie koolis.

Peame üheselt mõistma, et mitte vene rahvas ei ole kuulutanud ebaõiglast sõda Ukraina vastu, vaid Venemaa valitsus ja selle juht Vladimir Putin. Seega ei pea Venemaa valitsuse kuritegelik käitumine varjutama vene rahvusest inimeste puhast nime ja väärikust ei Venemaal, Eestis ega ka mitte kusagil mujal maailmas.

Siinkohal ma kinnitan teile, kallid meie kooli vene ja muudest mitte eesti keelt emakeelena kõnelevatest rahvustest õpilased. Te ei pea ennast tundma selle pärast halvasti, mitte keegi ei vaata teie peale ega tohi vaadata ega öelda halvasti, te ei pea tundma häbi Venemaa valitsuse ja tema juhtide käitumise pärast. Te ei ole mitte milleski süüdi ega mitte kuidagi ära teeninud halvustavat suhtumist.

Ma olen raudkindlalt veendunud, et kõik meie koolipere liikmed austavad ja peavad lugu jätkuvalt kõikidest koolipere liikmetest, sõltumata, millisest rahvusest nad on ja milline on kellegi emakeel. Oleme üks Eesti rahvas vabas Eestis ja austame üksteist alati. Kallis koolipere, me oleme üks tore ja kokku hoidev koolipere ja nii jätkugu.