Aga Ratas teab, et see on suuresti Keskerakonna valijaskond. Kui aastaid viljeles Keskerakond taktikat, et eesti ja vene kogukonnale esitati sageli suisa vastupidiseid seisukohti, siis praegusel juhul seda teha ei saa. Sõja puhkedes tegi Ratas riigikogu fraktsioonikaaslastele kiiresti asjad selgeks, pärast seda kui arvestatav osa neist, sealhulgas Ida-Viru saadikud Martin Repinski, Mihhail Stalnuhhin ja Dmitri Dmitrijev, jätsid hääletamata parlamendi dokumendi poolt, mis mõistab hukka Ukraina-vastase agressiooni. Aga kuidas teha selgeks paljudele oma valijatele, et Putin ei ole ukrainlaste vabastaja, vaid kuri agressor? See on Ratasele ja tema parteile paras pähkel.