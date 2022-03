Riigikogu esimees Jüri Ratas nimetas avatseremoonial omaette väärtuseks, et me saame praegu Jõhvis mõnusasti olla ja teha sporti neil mängudel. "See on väga suur väärtus, et me saame tunda sellist ühtehoidmist, küünarnukitunnet ja sellist mõnusat võistlusteravust. Ja siin kõrval, Euroopa südames on jõhker Vene Föderatsiooni poolt algatatud sõda ja agressioon Ukraina vastu," ütles ta.