ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kust läheb sõjast rääkides piir sõnavabaduse ja seaduserikkumise vahel?

Vaieldamatult on olukord ärev ja me jälgime, mis ümberringi toimub. Kui üleskutsed on tõlgendatavad üleskutsena sõjale või vaenu õhutamisele, siis on see karistatav. Arvamust on õigus igaühel avaldada, aga kui sa kutsud avalikult üles sõjale, kasutama relvi või vägivalda kellegi vastu või õhutad vaenu rassi või rahvuse alusel isiku vastu, siis see on käsitletav kas väärteo või kuriteona.