MIHKEL NESTOR ⟩ Kuidas mõjutab Venemaa isoleerumine Eesti majandust?

Uus trend turgudel on soovimatus Venemaa "verist" toorainet üldse osta. Nii kaupleb Uurali nafta praegu muu päritoluga naftaga võrreldes suure allahindlusega, kuid sellele vaatamata ei leia kaup ostjat. Selle otsene põhjus on vahendajate riskikartlikkus. Ei saa välistada, et aja jooksul, kui nafta jõutakse laevadega ostjateni viia, kehtestatakse uued sanktsioonid, mis ei luba kaupa enam edasi müüa. Lisaks on täna tugev poliitiline ja tarbijatepoolne surve üldse mitte midagi Venemaalt osta.

Et maailm energiat siiski vajab, on Brenti naftabarreli hind tõusnud 110 dollarini. Euro nõrgenemise tõttu on meile olnud hinnakasv veel kiirem. Maagaasi hind on samal ajal Hollandi börsil kahekordistunud ja jõudnud samasuguste tippudeni nagu jõulude eel. Lisaks energiale saab sõjal olema ulatuslik mõju ka toiduhindadele. Venemaa ja Ukraina on mõlemad väga olulised teraviljatootjad, mistõttu nisu hind Euroopas on tõusnud peaaegu 50%.

SEB varasem prognoos ennustas Eesti tänavuseks keskmiseks inflatsiooniks 6,5%, ent nüüd tuleb end valmis panna halvemaks. Isegi kui sõjategevus peaks mingi ime läbi varsti raugema, ei pruugi see kaasa tuua olulist toormete hinnalangust. Samuti võib inflatsioon osutuda kiiremaks kui palgakasv, mis vähendab tarbijate reaalset ostujõudu.

Eesti majandus kohaneb

Sõjal on otseste mõjude kõrval ka kaudsed. Võib uskuda, et julgeolukorra dramaatiline muutus pärsib inimeste kindlustunnet ja tarbimisjulgust. Ettevaatlikumaks võivad muutuda ka siinsed ettevõtted. See tähendab aeglasemat tarbimise kasvu ja vähem investeeringuid, mis avaldab mõju ka tööturule.