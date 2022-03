JUHTKIRI ⟩ Kas ja kuidas rääkida lastele sõjast?

See, et eri asutused on andnud koolidele näpunäiteid, kuidas selles olukorras aidata lapsi, on olnud möödapääsmatu, sest kui sõjastressis on kogu ühiskond, on sellesse haaratud ka lapsed, kellele tuleb abi ja tuge pakkuda.

Me ei tea täpselt, kui palju ja kuidas täpselt peaks koolides sellest sõjast rääkima ja olukorda selgitama, ning nagu tänasest Põhjarannikust lugeda võib, ongi koolide lähenemine veidi erinev. Kui Narvas suisa soovitatakse teemat vältida, siis Jõhvi koolides räägitakse ja arutatakse küll.

Muidugi on see teema Ida-Virumaal tundlik, sest pole mingi saladus, et märkimisväärne osa venekeelsetest inimestest mõistab Putini argumente, tulenevalt tarbitavatest meediakanalitest. Kui laste kodudes on aga arusaamu, mis kooliseinte vahel võivad omavahel põrkuda, võivad ka konfliktid kergelt tulla. Keerukust olukorrale lisab asjaolu, et õpilaste seas on ju ka Ukraina juurtega lapsi ning sõja jalust põgenenutega tuleb neid meie koolidesse juurde.