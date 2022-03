KÜSITLUS ⟩ Kuidas on Venemaale kehtestatud sanktsioonid teie elu mõjutanud?

Foto: Peeter Lilleväli

Vello Juhkov, pensionär:

Mina pole nende mõju esialgu kuidagi tundnud. Võib-olla sellepärast, et ma ise poes eriti ei käi − abikaasa muretseb kõik hädavajaliku ja tema ei ole kurtnud. Olen kuulnud, et sool on poest kadunud, kuid kodus meil seda veel on. Loodan, et varsti jõuab see ka poeriiulitele tagasi. Kütus on kallinenud? Pole hullu, sõita saab ka rongi või bussiga. Kõik on võimalik üle elada, põhiline, et meelestus oleks positiivne.

Oleg Buhvestov, operaator:

Tunnetasin nende mõju kohe, kui vaatasin autokütuse hindu. Ka kauplustes on hinnad kerkinud: konkreetseid kaupu ma ei nimeta, kuid näen seda oma igapäevase toidukorvi maksumuse pealt. Mida muud siin oodata oligi − magava karu torkimine kepiga ei too midagi head. Suhtun olukorda mõistvalt ja lihtsalt ootan, et see kõik võimalikult ruttu läbi saaks.

Anatoli Raudanen, pensionär:

Minu igapäevaelu ei ole need kuidagi mõjutanud − kõike jagub ja esialgu on kõik korras. Sool on kauplustes otsa saanud, kuid kodus on varu olemas, nii et elame veel.

Olga Morgunova, teenindustöötaja:

Kui välja arvata, et poeriiulitel soola ei ole, siis ei ole mina neid kuidagi tunnetanud. Uudiseid ma ei vaata: väldin negatiivset infot, sest tahan elada siin ja praegu. Positiivse inimesena usun, et kõik raskused on ajutised. Ravimite ja toiduainete puudust ei ole. Kütus on kallinenud? Mul on hübriidauto, tänu sellele väga kõvasti tasku pihta löönud ei ole. Kui kuu aja pärast tõuseb bensiini hind 5 euroni, sõidavad autod ju ikka edasi.

Andrei Vaht, keevitaja: