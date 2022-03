JUHTKIRI ⟩ Spetsialistid, põgenikud ja Ida-Virumaa võimalus

Seoses Ukraina sõjaga on aga Ida-Virumaal tekkimas uus võimalus. President Alar Karis ütles Põhjarannikule intervjuud andes, et ukrainlased on väga haritud rahvas ning meil on võimalus sealt praegu põgenikena saabuvaid vajalikke spetsialiste kiiresti rakendada. Kuid me ei räägi ainult Ukraina põgenikest. Me näeme praegu läände lahkujate voolu ka Venemaalt ja Valgevenest. Need on enamasti ärksad inimesed, kes ei taha jääda Putini ja Lukašenka rajatavasse reaalsusesse, eelistades vaba ja läbipaistvat ühiskonda. Küsimus on selles, kas ja kuidas suudame need inimesed oma ühiskonda sulandada ning nende energiat ja oskusi meie ühiskonna hüvanguks rakendada.