POLITSEI ⟩ Mees hukkus vajunud kraana all

Naine loovutas kelmidele 6000 eurot

Nädala alguses helistas 34aastasele Narva naisele tundmatu isik, kes tutvustas end Google´i esindajana ning palus avaldajal turvalisuse tagamise ettekäändel paigaldada programmi AnyDesk. Seda avaldaja ka tegi, kuid hiljem avastas, et tema nimele on vormistatud kiirlaen ja tema pangakontolt on tehtud ülekandeid võõrale kontole. Kahju on 6000 eurot.