Hea ja kurja vastasseis

Praegune aeg selekteerib eriti hästi välja, kes on kes. Mind väga ei häirigi, kui Narvas elav taat imetleb Putinit, õigustab tema režiimi ja usub räigeid valesid, sest muud ta ei tea ja polegi tahtnud teada. Ta ise on Eestis rahulikult elades vanaks saanud, aga kui RTRis Solovjov kinnitab, et meil siin venelasi diskrimineeritakse, siis ta usub seda. Ning seepärast on ta veendunud ka selles, et Ukrainas toimuv on mõeldud vene inimeste päästmiseks.

Aga kui eesti mees, kelle sugulasi on küüditatud, kes sünnist kuni keskeani on elanud okupatsiooni tingimustes, ütleb praegu, et see sõda on õigustatud ja Putin on tubli mees, siis see võtab mul seest õõnsaks. Ühel unetul ööl, kui mõtete sasipundar väga suureks läks, tabas mind äkki veider uid, et võib-olla on Putin lugenud Oskar Lutsu "Kevadet". Joosep Toots värvis maakera punaseks, sest temal muud värvi polnud. Vladimir Vladimirovitš tahab maakera ka punaseks värvida, aga hoopis sellepärast, et punane on vere värv ja see talle meeldib. Ainult et hoogsalt värvides tulevad punase sisse suured mustad laigud…

Siin kirja pandud mõtete seas on mul veel üks soov ja üks palve. Soovin, et poodidest ära korjatud Vene ja Valgevene toidukaup müüdaks ikkagi maha, selle eest on ju hankijad juba maksnud. Aga kauba eest saadav raha tuleks Ukrainale annetada; toidukauba äraviskamine ei tee mingitki kahju vägivallariikidele, see on lihtsalt arutu raiskamine.

Ja palun Eesti inimesi mitte muutuda russofoobideks. Rahvustevahelist vaenu pole küll vaja! Meie vene inimesed on ju MEIE inimesed: siin on meie kõigi kodud, pered, töö ja elu. Mul on nii palju häid tuttavaid vene inimeste seas, vene rahvusest arstid on mul elada aidanud, ma ei ole kunagi mõelnud nende rahvusest, vaid sellest, et nad on head inimesed. Ükski rahvas ei ole halb, erinevate rahvaste seas on õnnetuseks halbu inimesi, kes teevad palju kurja, ja heade kohustus on neid takistada. Olen kunagi ühes luuletuses kirjutanud: "kurjus on kui palavik, kui valu…" Kahjuks on seda peaaegu võimatu ravida, aga selle haiguslikku levikut tuleb ohjeldada.