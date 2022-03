ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kuidas Ukraina põgenikke tööle aidatakse?

Eelmisest nädalast on põgenikel võimalik taotleda ajutist elamisluba. Kui inimesel on see olemas, siis ta saab end meil töötuna arvele võtta ja saab ka kõiki kaasnevaid teenuseid, kaasa arvatud töötu toetust. Esimesed pöördujad Ukrainast on meile ka juba tulnud − need on põhiliselt inimesed, kes on omal käel Eestisse jõudnud.