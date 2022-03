VIDEO ⟩ Vene riikliku telekanali uudistesaate toimetaja pääses plakatiga otse-eetrisse: siin valetatakse teile

Enne otse-eetris ilmumist salvestas Ovsjannikova videopöördumise, kus ta mõistab hukka Venemaa agressiooni Ukrainas ning süüdistab kõiges juhtunus Vladimir Putinit.

"See, mis praegu Ukrainas toimub, on kuritegu. Ja Venemaa on agressor-riik. Vastutus selle eest lasub ainult ühe inimese südametunnistusel. See inimene on Vladimir Putin," sõnas ta pöördumises, mis levib praegu kulutulena ühismeedias ja paljudes meediakanalites.

«Mu isa on ukrainlane, ema venelanna - nad pole kunagi vaenlased olnud,» märgib Ovsjannikova, kelle kaelas ripub mõlema riigi lipuvärvides kee, mis naise sõnul tähendab, et Venemaa peab lõpetama vennatapusõja.