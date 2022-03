TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kuidas põgenikke aidata, et nad end siin võõrana ei tunneks?

See on väga keeruline küsimus. Arvan, et põhiline on aidata täiskasvanutel tööd leida ja lastele koolikoht saada. Võib-olla on vaja ka mingeid kursusi ja huviringe, et aidata neil vaba aega sisustada ning sõjaõudustest kiiremini üle saada.

See on eluline, kuid keeruline küsimus. Hoidku jumal kedagi sattumast sellisesse olukorda nagu nemad − põgeneda ei tea kuhu, et oma elu ja lapsi päästa. Kuidas neid aidata? Võimalust mööda materiaalselt, kuid kahjuks ei ole enamik meie inimesi samuti rikkad ja neil ei ole eriti midagi jagada. Võib-olla on olulisem toetada neid moraalselt ja psühholoogiliselt: nõuande, info ja tegudega. Arvan, et paljud inimesed saavad sellest aru.

Foto: Peeter Lilleväli

Galina Soroka, pensionär:

Minu abikaasa on ukrainlane, elame siin juba ammu ja käisime varem sageli Ukrainas. Mina ei tea, mida peaks tegema, kuid arvan, et ukrainlased ei peaks oma kodumaalt põgenema: seal on vaja inimesi, et oma riiki kaitsta ning pärast sõda see taas üles ehitada. Need aga, kes siia põgenenud on, elagu nii nagu meiegi. Mingit erikohtlemist pole vaja, puhuti jääb mulje, et nad ei tea ise ka, mida tahavad.