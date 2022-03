NÄDALA KUJU ⟩ Tatjana Ivuškina

Kohtla-Järve ukraina kultuuriseltsi Dva Koljorõ esimees ja Kohtla-Järve ukraina kultuuri muuseumi juht Tatjana Ivuškina oli aga täiesti löödud, sest Ukraina on sugulasi ja tuttavaid täis. "Venemaa ja Putin tahavad Ukrainat hävitada − see kõik on kestnud juba mitu sajandit," ütles ta siis Põhjarannikule.

Nüüd on aga Ivuškinal käed-jalad tööd täis. Tema panus Ukraina ja ukrainlaste heaks on see, et ta on nüüd oma muuseumi ümber kohandanud sõjapõgenike ajutiseks varjupaigaks. Ja sinna tullakse kogu aeg. Ta jõuab uskumatult palju: alates sellest, et aidata pagulastel dokumente korda ajada, kuni neile elukoha leidmise ning lihtsalt nende ärakuulamiseni välja. Ta teab, et paljud tema kaaslinlased elavad Kremli valeliku meediamaailma kütkeis ning eitavad kuritegusid, mida Venemaa juhtkond Ukraina rahva vastu toime paneb. Seda enam peab ta vajalikuks inimesi rohkem teavitada sellest, mis tegelikult toimub. Talle pole vaja sellest rääkida, sest need lood tulevad koos Ukraina inimestega ise tema juurde.