ÜKS KÜSIMUS ⟩ Miks on Jõhvi tänavad jääkonarusi täis?

Jõhvi abivallavanem ARVO ALLER:

Praegu likvideerime eelmise teenusepakkuja N&V tegemata tööde tagajärgi. Eks see jää vähehaaval sulab ja püüame tänavaid kiht-kihilt puhastada. Jääkiht on nii paks, et väikese traktoriga seda laiali ei lükka. Oleme küll pannud liiva ja graniidikildu, kuid päevase soojaga sulab see paraku jää sisse, öösel kõik külmub. Hommikul, kui inimesed tööle lähevad, on jälle kõik libe. Loodame päikese peale, aga usun, et sel nädalal saame asfaldi välja puhastada.