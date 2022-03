JUHTKIRI ⟩ Repinski pärand

Ent päris rajuks läks aastal 2018, mil Repinski tuli Jõhvi vallavanemaks. Selle aja jooksul suutis valija aga temas nii palju pettuda, et 306 häälest 2017. aasta kohalikel valimistel (parim tulemus) jäi neli aastat hiljem alles vaid 46, millega volikokku enam ei pääsenudki. Ka Repinski ise tunnistas, et võttis seda kui valija hinnangut oma tegevusele.

Repinski oli poliitikas kahtlemata värvikas kuju ning on suutnud oma tegudega ka üleriigilist tähelepanu pälvida. Paraku on see kuulsus olnud selline, et Keskerakond, kes tema Jõhvis tegutsemise ajal Repinskit pidevalt kaitses ka siis, kui ta oli tülis kohalike erakonnakaaslastega, ei soovi teda enam enda ridades näha. Liiga kallis on see erakonna mainele.